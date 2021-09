Após Estado liberar 30%, Prefeitura de Belém só permite 20% da capacidade dos estádios para torcida – Futebol Interior

Belém, PA, 02 (AFI) – A liberação de torcida para jogos no Pará parece certa, mas a quantidade não. Depois de o Governo do Estado liberar 30% da capacidade dos estádios, a Prefeitura de Belém tomou rumo diferente. Em nota informativa, ficou definido apenas 20% em partidas realizadas na capital.

A decisão não agradou os principais times locais, Remo e Paysandu. Isso porque, segundo eles, com a limitação, o custo de abrir o estádio para o público pode ser maior do que o recebido com ingressos.

A saída seria aumentar o preço dos bilhetes, o que também poderia afastar o torcedor. As gratuidades também precisam ser levadas em consideração.

Na Série B, o Remo volta a campo no sábado, às 19h30, quando recebe o Botafogo pela 22ª rodada. Já o Paysandu joga no domingo, às 18h, diante do Santa Cruz pela 15ª rodada da Série C.