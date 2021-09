Após expulsão, Nego do Borel chora em vídeo: ‘Eu não aguento’

Após ser expulso de “A Fazenda 13” em meio a acusações de assédio pela web, Nego do Borel desabafou através de uma série de vídeos em seu Instagram. O funkeiro apareceu emocionado e falou sobre a relação com os outros homens da casa além de relatar saudades do convívio no reality.

“Cara*** nunca sentir tanta saudade de homem, mano. Tanto homem junto. Eu tô com saudade do Gui, Mussunzinho, Vitão, Erasmo.. Eu tô com saudade dos cara, mano. Eu não aguento nem ver as fotos deles. O video do Tiagão chorando por causa de mim”, iniciou.

O cantor seguiu o desabafo e afirmou que os famosos receberam orientações para não se envolverem com ele no reality.

“Tipo assim, os caras entraram e foram orientados para não chegarem perto de mim e quando você vê que você chega no lugar e conquista a pessoa, mesmo com toda dificuldade”, disse.