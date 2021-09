Após expulsão, Nego do Borel declara torcida para Dayane Mello: ‘Ela merece’

Após a formação da segunda roça de “A Fazenda 13”, na última terça-feira (28), Nego do Borel declarou torcida para Dayane Mello. Expulso do reality rural, o funkeiro mobilizou os seguidores para ajudarem a modelo a permanecer no jogo.

“Quero pedir aqui, meu voto é da Day, por favor. Os mesmos 47% de votos que eu tive na Roça, quem gosta de mim, de verdade, se ela for para Roça, votem para ela ficar. Por favor, façam isso por mim! Ela merece! Votem muito no Mussunzinho, também, galera, para ele ficar, por favor. Bora mano Bil”, disse.

Nego do Borel ainda mostrou ser a favor da saída de Gui Araújo do reality: “Vamos, Day. Vamos, Mussunzinho. Vamos, Bil. Fora, Gui Araújo”.