Após expulsão, Nego do Borel não será substituído em ‘A Fazenda 13’

A Fazenda não irá substituir o cantor Nego do Borel, que foi expulso do programa no último sábado (25) por dormir com uma participante embriagada. A informação foi apurada pelo UOL e confirmada pela Record.

No último sábado (25), os telespectadores do reality ficaram chocados com imagens captadas em um dos quartos da Fazenda. Nas gravações, Nego do Borel parecia tentar se relacionar sexualmente com a modelo Dayane Mello, que estava visivelmente embriagada. Após a repercussão da cena, o cantor foi expulso do programa e acusado de estupro de vulnerável.

Após a expulsão, o público especulou que a emissora iria escalar outro famoso para substituir Nego, já que de acordo com as regras programa, novos participantes podem entrar no lugar de expulsos e desistentes.

A emissora já estava lidando com a saída espontânea de Fernanda Medrado, que resolveu deixar o reality após discussão com Tati Quebra Barraco. No caso de Medrado, a influenciadora Lari Bottino a substituirá nos próximos dias, porém a produção do reality decidiu não optar por um novo participante para entrar no lugar de Nego do Borel.