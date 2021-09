Após fim da primeira fase, confira os confrontos do mata-mata! – Futebol Interior

Campinas, SP, 05 (AFI) – A primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D chegou ao fim neste domingo com o término da 14ª rodada. Além de o Atlético-CE garantir a última vaga ao mata-mata, houve diversos confrontos para definirem as posições dos times nos grupos e, consequentemente, seus adversários na segunda fase.

Entre os paulistas, a Ferroviária vai encarar o Brasiliense-DF, a Portuguesa pega o Caxias-RS e o Santo André duela com o Esportivo-RS. A Ferroviária empatou na última rodada por 1 a 1 com o Uberlândia e não conseguiu terminar com melhor campanha geral, posto que ficou com o Castanhal-PA, com 36 pontos.

O único duelo estadual será entre FC Cascavel-PR e Cianorte-PR. A partir da segunda fase, a Série D será decidida em mata-mata, com dois jogos, sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante.

Os grupos recebem nomes, pois define o cruzamento na terceira fase (oitavas de final). Os chaveamentos são: B1 x B6, B2 x B5, B3 x B8, B4 x B7, B9 x B14, B10 x B13, B11 x B16, B12 x B15.

CONFIRA OS JOGOS DA SEGUNDA-FASE (16 AVOS DE FINAL)

Grupo B1

Castanhal-PA x Moto Club-MA

Grupo B2

4 de Julho-PI x Penarol-AM

Grupo B3

Guarany-CE x Galvez-AC

Grupo B4

São Raimundo-RR x Paragominas-PA

Grupo B5

ABC-RN x Retrô-PE

Grupo B6

Itabaiana-SE x América-RN

Grupo B7

Juazeirense-BA x Atlético-CE

Grupo B8

Campinense-PB x Sergipe-SE

Grupo B9

Aparecidense-GO x Caldense-MG

Grupo B10

Boa Esporte-MG x União-MT

Grupo B11

Ferroviária-SP x Brasiliense-DF

Grupo B12

Nova Mutum-MT x Uberlândia-MG

Grupo B13

Portuguesa-SP x Caxias-RS

Grupo B14

FC Cascavel-PR x Cianorte-PR

Grupo B15

Joinville-SC x Bangu-RJ

Grupo B16

Santo André-SP x Esportivo-RS