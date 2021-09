Após fim da primeira fase, veja como ficou a Seleção FI da 18ª rodada da Série C – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – A 18ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Série C foi realizada neste sábado, definindo oito classificados à segunda fase. Agora, é hora de conferir a Seleção FI, que vem bem mesclada entre times classificados e eliminados. Mesmo não conseguindo o objetivo principal, Volta Redonda, Paraná, Floresta e Figueirense colocaram integrantes na escalação. Dos classificados, quem integra a lista é Novorizontino, dono da melhor campanha geral, Ypiranga e Paysandu.

CONFIRA A SELEÇÃO DA 18ª RODADA DA SÉRIE C:

Deivity (Ypiranga-RS);

Lucas Ferron (Novorizontino-SP), Heitor (Volta Redonda-RJ), Perema (Paysandu-PA) e Guilherme Lazaroni (Novorizontino-SP);

Léo Pettenon (Paraná-PR), Gabriel Correia (Paraná-PR) e José Aldo (Paysandu-PA);

Elielton (Floresta-CE), Bruno Paraíba (Figueirense-SC) e Michael Paulista (Volta Redonda-RJ).

Técnico: Leston Jr (Floresta-CE).

CONFIRA A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

Goleiro:

Deivity (Ypiranga-RS) – Nos melhores momentos do São José-RS na partida, especialmente no primeiro tempo, o goleiro foi fundamental para evitar um prejuízo maior para o Ypiranga. Foram pelo menos duas defesas cruciais.

Lateral-direito:

Lucas Ferron (Novorizontino-SP) – Teve atuação segura pelo lado direito do Tigre e no final, cruzou bola na medida para o gol de Guiilherme Lazaroni, mostrando bom aproveitamento e ser decisivo no apoio.

Zagueiro

Heitor (Volta Redonda-RJ) – Mesmo sofrendo um gol, o sistema defensivo fluminense se comportou bem e teve tranquilidade para segurar o Tombense. Isso foi fundamental para que depois o ataque resolvesse. Heitor fez bons desarmes e se posicionou bem. Além disso, subiu ao ataque e marcou de cabeça o gol da virada, em lance de escanteio.

Paysandu terminou na liderança do Grupo A e colocou dois representantes na Seleção

Zagueiro:

Perema (Paysandu-PA) – Seguro, passou despercebido em campo. Quando o Paysandu precisou dele na defesa, Perema estava lá para livrar o perigo da área adversária. Será um dos pilares do time na segunda fase, garantindo a proteção na zaga.

Lateral-esquerdo:

Guilherme Lazaroni (Novorizontino-SP)- Novidade na escalação neste sábado, foi bem na defesa e no apoio ao ataque. No final foi premiado com um gol, que deu a vitória para o Tigre.

Volante:

Léo Pettenon (Paraná-PR) – Entrou de última hora da partida, deu conta do recado e ainda foi um dos nomes da vitória por 4 a 0 do Paraná em cima do Oeste, na Vila Capanema. Além de ser perfeito na marcação, não dando a menor chance ao adversário, abriu o placar, que se transformou em golada do Tricolor.

Meia:

Gabriel Correia (Paraná-PR) – Entrou no segundo tempo para acabar com o jogo. Deu duas assistência e ainda marcou um gol na goleada por 4 a 0 para cima do Oeste. Deu mostras que pode ser muito importante para o Paraná na próxima temporada.

Meia:

José Aldo (Paysandu-PA) – Tem nome de lutador de UFC, mas em campo ele além de um lutador pelo time, é o cérebro do Papão. Ele comandou as ações do time na vitória sobre o Manaus. Deu assistência e com boa atuação merece estar na Seleção FI.

Atacante:

Elielton (Floresta-CE) – Seu gol será comentado por muitos anos pelos torcedores. Graças a ele, a equipe escapou do rebaixamento e se garantiu na Série C. Além do gol, mostrou boa movimentação e deu trabalho para a defesa do Ferrão.

Mesmo classificado, o Novorizontino venceu o Mirassol, fora de casa

Atacante:

Bruno Paraíba (Figueirense-SC) – O jogador participou ativamente dos gols do Figueirense na partida, ele marcou o primeiro gol do time e deu assistência para o segundo. Sendo o principal jogador do Furacão no clássico.

Atacante:

Michael Paulista (Volta Redonda-RJ) – Foi o principal jogador do Voltaço, que entrou em campo ainda com chances de classificação. Depois de sair atrás do placar, ele marcou o gol de empate e ainda deu a assistência para o gol da vitória. Também levou perigo nas bolas paradas. A classificação não veio, mas seu lugar na seleção é garantido.

Técnico:

Leston Jr (Floresta-CE) – O time iria encarar uma decisão e ele preparou bem a equipe para isso. Organizado taticamente, o Floresta mandou em campo mesmo atuando fora de casa e fez o suficiente para escapar do rebaixamento.