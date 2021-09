Após fim de semana na França, Grazi Massafera passeia de moto por Lisboa

Grazi Massafera segue curtindo a nova fase de solteira, após o término do relacionamento com Caio Castro. A atriz de 39 anos aproveita os dias de folga na Europa, onde mantém aquela ponte aérea entre Portugal e França. A artista, que está em Lisboa e acompanhada de amigos, tem se divertido bastante por lá.

Mostrou alguns dos passeios que tem feito na capital portuguesa. Posou belíssima, por exemplo, num parede repleta de flores. Fãs e amigos ficaram encantados com os cliques. “Menina! Você leva fotógrafo profissional para essas viagens? Porque não é possível!”, surpreendeu-se Monica Iozzi. “Caraca!”, comentou Fernanda Gentil.

Em outro momento (e com outro look), Grazi fez um passeio de moto com uma amiga pelas ruas de Lisboa. “Seguimos por ai”, resumiu a artista, sobre a aventura. “Eu estou amando acompanhar a sua viagem”, comentou uma fã. “Minha inspiração de todos os dias”, consta de um recadinho de uma admiradora para Grazi.

No último fim de semana, Grazi esteve em Paris com os amigos famosos Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Ricardo Pereira. Por lá, visitaram o paque da Disney com as crianças e também curtiram o aniversário de uma amiga em comum.