Após goleada inédita técnico quer boa sequencia em busca da classificação com São José-RS – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 06 (AFI) – Em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C do Grupo B a equipe do São José-RS conquistou uma grande vitória após golear o Mirassol por 5 a 2 em pleno Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol e abriu 6 pontos da zona do rebaixamento com chances de brigar por classificação.

O São José que tem no seu comando o técnico Pingo foi a Mirassol em busca de um bom resultado e conquistou um feito inédito. Ao golear o time da casa que iniciou melhor o jogo fazendo 1 a 0 com Everton aos 27 minutos.

Mas o Zequinha manteve a tranquilidade no jogo e virou a partida ainda no primeiro tempo com goleiro Fábio cobrando pênalti aos 33 minutos fazendo 1 a 1. Mazzola ainda acertou a trave ao 40’, mas dois minutos depois Gabriel Lima de cabeça fez 2 a 1.

SEGUNDA ETAPA

No segundo tempo o time de Pingo, continuou tranquilo no jogo e logo aos 6 minutos aumentou o placar fazendo 3 a 1 com Crystopher, que fez um golaço de “sem pulo”. E três minutos depois o artilheiro Claudio Maradona deixou o seu.

O Mirassol ainda diminuiu com Leonardo aos 41, mas o Zequinha estava impossível. E Crystopher novamente aos 47 minutos por cobertura fechou placar 5 a 2.

“Tivemos uma reação ainda no primeiro tempo, que foi fundamental, mas principalmente, não nos acomodamos, mesmo com vantagem no placar. Não recuamos, seguimos pressionando a bola e buscando os gols. Fomos intensos do início ao fim. É desta forma que trabalhamos o time, com atitude vencedora”, valoriza o técnico.

CAMPANHA NA SÉRIE C

Com a vitória o São José pulou da 8ª para 6ª posição no Grupo B e abriu 6 pontos da zona do rebaixamento e com 19 pontos ainda briga por uma classificação para segunda fase. O time do técnico Pingo vem de uma boa sequência de 4 jogos de invencibilidade com 2 vitórias e 2 empates “Desde que cheguei, nunca pensei em rebaixamento. sempre falei em buscar a classificação e continuo acreditando nisso. Vamos lutar até o final”, garante Pingo.

PRÓXIMO DUELO

O São José terá mais três partidas para tentar buscar sua classificação no próximo sábado (11) recebe o Figueirense e na sequência vai a Barueri enfrentar o já rebaixado Oeste e fecha a primeira fase diante do líder Ypiranga também em casa.