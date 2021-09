Após ‘gostinho da vitória’, Keiller projeta reação da Chapecoense no Brasileirão – Futebol Interior

Chapecó, SC, 15 (AFI) – Depois da primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao fazer 2 a 1 no Red Bull Bragantino, o clima na Chapecoense naturalmente melhorou muito, apesar da situação ainda delicada. Em entrevista coletiva, o goleiro Keiller ressaltou a importância de ‘sentir o gostinho da vitória’ para iniciar uma recuperação na luta contra o rebaixamento.

“É uma sensação de alívio pelo nosso trabalho, pois tínhamos um bom desempenho nos jogos, mas sem resultados positivos. A gente falava internamente que precisava sentir o gostinho da vitória para dar aquele combustível e ter uma semana mais tranquila de trabalho. Creio que isso vai ser essencial para a nossa equipe daqui para a frente”, analisou.

MAIS CONFIANÇA

Keiller afirmou que na prática, o triunfo não mudará a forma de trabalho da Chapecoense, mas dará confiança ao grupo para executar melhor o estilo de jogo.

“Não muda muita coisa na prática, mas sim em termos de confiança. Vínhamos criando oportunidades nos jogos e diminuído o número de gols sofridos. Agora, com mais tranquilidade, acredito que finalizaremos melhor as chances criadas e conquistaremos mais vitórias”, projetou.

BRASILEIRÃO

Com a vitória, a Chapecoense alcançou dez pontos, mas ainda está na lanterna (20ª). O primeiro fora da zona de rebaixamento (Z4) é o São Paulo, com 22 pontos. A Chapecoense volta a campo no sábado, às 17h, quando recebe o Palmeiras na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 21ª rodada.