Após gravar com Juliette, Sandy é flagrada por fã em aeroporto

A cantora Sandy esteve no Rio de Janeiro para um compromisso para lá de especial. É que ela fez uma participação nas gravações do “Domingão com Huck”, onde cantou ao lado de Juliette. O programa ainda não foi ar, mas está preparadinho. Tanto é que Sandy já voltou até para casa. E foi durante esse retorno que a artista, de 38 anos, foi flagrada no aeroporto.

“Cheguei no aeroporto e, como também tinha dúvida por qual lugar ela passaria, resolvi ir em todas as entradas de embarque. Fui na primeira, mas não tinha nenhuma movimentação de fã; fui na segunda e também não. Já tinha perdido as esperanças, quando, do nada, olhei para o lado e a Sandy saiu do carro. Ela: ‘Oi, tudo bem?’. Meu coração disparou! Larguei a bike do lado de fora do aeroporto, sem pensar em roubo no Rio de Janeiro, para ter míseros segundos com a Sandy”, consta de um trecho do relato do rapaz, compartilhado em seu perfil.