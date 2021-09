Após início do mata-mata, veja como está a briga pela artilharia – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – O Campeonato Brasileiro Série D entrou na fase mata-mata com 32 times lutando por quatro vagas na Série C em 2022. Paralelo a isso, há também a briga pela artilharia e você confere como está essa disputa.

Artilheiro isolado da Série D com 13 gols, Gabriel Santos, da Caldense-MG, não está mais na disputa, pois foi emprestado ao Ceará.

Com isso, abre chance para que Ingro, do Uberlândia-MG, com dez gols, e Pecel, do Castanhal-PA, com nove, o alcance.

CONFIRA A ARTILHARIA COMPLETA DA SÉRIE D!