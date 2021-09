Após não concentrar, time da Série C faz novo protesto; Entenda tudo aqui! – Futebol Interior

Curitiba, PR, 04 (AFI) – Vice-lanterna do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paraná também está em crise fora de campo. Com os salários atrasados, os jogadores tricolores voltaram a protestar neste sábado e entraram com atraso no jogo contra o Criciúma na Vila Capanema, em Curitiba, pela 15ª rodada.

A própria assessoria do clube explicou que os “jogadores vão entrar em atraso como forma de protesto”. O protesto foi feito antes da bola rolar. Foram nove minutos de atraso. E o Paraná, sem dinheiro, deverá ser punido e pagar multa por conta do atraso dos seus jogadores.

Antes, o elenco do Paraná já havia boicotado a concentração. Nenhum se concentrou em protesto pela falta de salários. Eles não ganham há três meses, enquanto os funcionários estão sem receber há quatro meses.

O Pará amarga a vice-lanterna com 13 pontos, três a menos do que o primeiro rival fora da degola.