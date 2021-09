Após passagem por seleção da Guiana, técnico brasileiro comenta jogo da Série D na TV Brasil – Futebol Interior

São Paulo, SP, 02 (AFI) – O técnico de futebol Márcio Máximo, que já comandou inúmeras equipes internacionais e seleções nacionais em vários continentes, e que esteve à frente da Seleção da Guiana, até o último mês de julho de 2021, comandando os Jaguares nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Qatar 2022 e na Copa Ouro, troca agora de posição neste final de semana.

Máximo deixa a beira do campo e assume o microfone. Neste sábado, dia 4 de setembro de 2021, às 15hs pela TV Brasil, Márcio será o técnico convidado para comentar as emoções de Santo André X Bangu, jogo válido pela 14ª rodada do Grupo G da Série D do Brasileirão 2021.

“Comentar também é um exercício prático de leitura e compressão do futebol. Sou treinador, mas também gosto de comentar aliás, viver o futebol é a minha vida”, comemora o treinador.

O treinador tem 59 anos e passou por parte da carreira no futebol internacional. Dirigiu clubes do futebol alemão, da Tanzânia e da Escócia. No Brasil teve rápida passagem por Brusque, CRB, Francana-SP, Prudentópolis-PR e Costa Rica-MS.