Após perder invencibilidade na Série D, time com surto de Covid-19 pede adiamento de semifinal do Paranaense – Futebol Interior

Curitiba, PR, 06 (AFI) – Após perder a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro, o FC Cascavel tenta o adiamento do duelo contra o Athletico pela semifinal do Campeonato Paranaense. O time, que já tem um elenco considerado enxuto, vem sofrendo com lesões e um surto de Covid-19 nos últimos dias. No momento, são: dois atletas com a doença e um com sintomas.

Na Arena da Baixada, o Cascavel segurou um empate por 1 a 1 com o Athletico e, por isso, deixou a vaga à decisão em aberta para o embate no Olímpico Regional, na próxima quarta-feira. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) ainda não se pronunciou a respeito do pedido do time de Cascavel.

Cascavel pede adiamento do jogo contra Athletico

Confira o pedido de adiamento feito pelo Cascavel:

Considerando o atraso do calendário do Campeonato Paranaense de Futebol – temporada 2021.

Considerando que o Futebol Clube Cascavel não teve qualquer culpa em razão do atraso para o encerramento do Campeonato, inclusive concordando em jogar a cada 48 horas, e;

Considerando que o lapso temporal ocasionou o empréstimo de atletas, rescisões, baixas em contratos, inclusive lesões.

Pelo presente instrumento o Futebol Clube Cascavel (…) vem perante Vossa Senhoria requerer o adiamento da partida de volta da semifinal, prevista para o dia 08.09.2021 na cidade de Cascavel/PR, entre FC Cascavel x Athletico Paranaense, por cautela e bom senso, respeitando o Princípio Pró Competição, bem como, para que seja ao menos dado equidade as equipes para a disputada da partida pelos fatos abaixo.

O número de inscritos aptos para o Campeonato Paranaense, que tinha previsão de encerramento no mês de maio/2021 (data limite importa pela CBF para o encerramento dos Campeonatos Estaduais), atualmente é de 28 atletas, contudo, há dois atletas suspensos em razão do 3º amarelo; um atleta lesionado; um atleta impossibilitado de jogar contra o Athletico (empréstimo contratual); dois diagnosticados com Covid e um com suspeita; um não pode ser escalado por ser amador, além de quatro estarem emprestados.

Vejamos que o FC Cascavel possui apenas 14 atletas aptos (ou 13 atletas caso confirmação do exame) para a partida, salientando que até o dia da partida ainda haverá novos exames de Covid-19 e a última rodada da 1ª Fase do Campeonato Brasileiro da Série D, ou seja, temos riscos de não ter 11 atletas aptos para a partida no dia 08.09.2021.

Assim, ressaltamos, o pedido para que a partida entre FC Cascavel x Ahtletico, precista para o dia 08.09.2021, seja adiada, em respeito a Princípio Pró Competiçao e Equidade para a disputa da partida.