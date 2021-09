Após polêmicas, Xand Avião fala em se ‘desligar desse universo digital’

Nos últimos dias, Xand Avião virou noticia por ter retirado do palco, de maneira considerada grosseira, o humorista Cremosinho, convidado pela produção do evento para se apresentar. O vídeo viralizou e o cantor gravou um pedido de desculpas.

Anteriormente, a ex-mulher do cantor, Socorro Carvalho, reclamou nas redes sociais que Xand não dá o mesmo padrão de vida aos filhos do primeiro casamento em comparação com os herdeiros da relação atual.