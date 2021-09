Após rebaixamento, presidente do Paraná pede ajuda a rivais e faz contato com clubes paulistas e cariocas – Futebol Interior

Curitiba, PR, 21 (AFI) – O Paraná foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro no último final de semana, e está vivendo um dos piores momentos dentro e fora de campo da sua história. Rubens Ferreira, novo presidente do clube, diz que vai rever o planejamento após a queda e até pedir ajuda a Coritiba e Athletico.

Rubens Ferreira, mais conhecido como Rubão, cedeu a primeira entrevista coletiva a frente do clube nesta terça-feira, e disse que entrará em contato com a diretoria dos rivais para negociar empréstimo de jogadores.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

Recentemente, o Furacão já emprestou jogadores ao Paraná,as foi para a disputa da Série B. A parceria tentou ser formada novamente na Série C, mas os atletas não queriam ser transferidos.

INTERESTADUAL

O presidente disse que também já está atento ao mercado paulista, mineiro e carioca. Inclusive, já fez contato.

“Vamos conversar com presidentes do Athletico e Coritiba e procurar outros clubes. Se servir para o elenco, vamos usar”, afirmou.

MONTAGEM DO NOVO ELENCO

A diretoria disse que pretende montar o elenco do próximo ano no dia 10 de novembro. Jogadores da base formarão a espinha do time. Por enquanto, o grupo conta com apenas dez jogadores.

MONTANDO A DIRETORIA

Ferreira falou que precisa definir os novos executivo e diretor de futebol, já que os mesmos se demitiram. Atualmente, o auxiliar Jorge Ferreira é o técnico interino.

PRÓXIMA PARTIDA

Apenas para cumprir tabela, o Paraná encara o Oeste no sábado, às 17h, na Vila Capanema. O Tricolor é o penúltimo colocado do grupo B, com 13 pontos.