Após recusar sexo, homem matar colega e colocar pênis dentro de panela em SP

Um homem de 48 anos foi preso por decepar a genital de outro rapaz, matá-lo e arrastar o corpo até uma praia em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O crime aconteceu no dia 28 de agosto em uma pousada. Porém, a prisão só foi confirmada pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (9).

De acordo com a polícia, o corpo da vítima, de 56 anos, foi encontrado na faixa de areia da praia, com sinais de violência, uma facada entre o tórax e o pescoço e com o órgão genital decepado. Várias manchas de sangue foram encontradas no quarto em que o suspeito se hospedou naquele dia. No local, os policiais também encontraram o órgão genital da vítima dentro de uma panela.

Após a identificação do homem, a autoridade policial requereu junto ao Poder Judiciário a decretação da prisão temporária e realizar a prisão. O acusado contou à polícia que teve uma desavença com a vítima no quarto da pousada. Os dois faziam uso de cocaína e a vítima teria tentado ter relações sexuais com ele. Após recusar, ele disse que golpeou e matou o homem. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito ainda tentou limpar o local do crime, mas não conseguiu e arrastou o corpo da vitima até a praia.