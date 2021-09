Após Renan Luís, herói do último jogo pede dispensa e deixa o Figueirense – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 23 (AFI) – Assim como o lateral-esquerdo Renan Luís, o atacante Diego Tavares solicitou sua rescisão de contrato e foi aceita pelo Figueirense. Os dois não vestem mais a camisa do clube catarinense, eliminado na Série C do Campeonato Brasileiro e na disputa da Copa Santa Catarina.

“Os jogadores já não fazem mais parte do elenco alvinegro. O Figueirense agradece pela dedicação com a camisa alvinegra e deseja sucesso aos atletas na sequência de suas carreiras”, diz a nota oficial do Figueirense.

Diego Tavares chegou ao Figueirense em maio e atuou 18 vezes, tendo marcado três gols. Dois deles saíram na última vitória do Figueirense, por 2 a 1, sobre o Botafogo-SP, no sábado.

Quinto colocado com 26 pontos, o time não consegue mais alcançar o Criciúma, que fecha o G4 do Grupo B com 30. Na 18ª e última rodada da primeira fase, o Figueirense se despede justamente diante do rival catarinense, no sábado, às 17h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).