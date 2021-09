Após retirada de tumor, Pelé deixa UTI e é transferido para quarto do Hospital Albert Einstein – Futebol Interior

São Paulo, SP, 14 – Hospitalizado desde o dia 31 de agosto no Hospital Albert Einstein, Pelé deixou a UTI, segundo comunicado divulgado nesta terça. O Rei estava internado desde 4 de setembro para a retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino. Aos 80 anos, ele foi transferido para um quarto e segue sob cuidados médicos. A recuperação é considerada boa.

“O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica, e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir de agora, em recuperação no quarto”, informou a nota.

Na segunda, a filha de Pelé, Kely Nascimento, postou uma foto e uma mensagem afirmando que o Rei estava de bom humor e se recuperando bem. As redes sociais têm sido uma ferramenta frequentemente usada pelo ex-jogador, que informa seu estado de saúde e agradece aos fãs pelo carinho. Na semana passada, ele publicou dois recados.

“Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana”, disse Pelé.

Otimista, o Rei afirmou que está acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado dos fãs. “Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos.”

Quatro dias depois, a lenda do futebol informou que se sentia um pouco melhor e estava ansioso para voltar a jogar. “Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente!”, garantiu.