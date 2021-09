Após reunião, governo da Bahia pode liberar público em estádios na próxima semana – Futebol Interior

Salvador, BA, 29 (AFI) – O Bahia talvez possa contar com público a partir da próxima semana no Campeonato Brasileiro. Isso porque há expectativa para liberação dependendo do número de casos de covid-19 no estado. Nesta semana, por conta do aumento de casos de Covid-19 no estado – cerca de 40% -, o governador Rui Costa vetou a volta das torcidas nos estádios. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, teve um reunião com o governador em busca de um consenso.

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 570 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,05%) e 573 recuperados (+0,05%). O boletim epidemiológico desta quarta-feira (29) também registra 6 óbitos.

Dos 1.233.244 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.203.837 já são considerados recuperados, 2.556 encontram-se ativos e 26.851 tiveram óbito confirmado.

PÚBLICO DE VOLTA

O Conselho Técnico de Clubes da Série A definiu a volta do público aos estádios na 23.ª rodada da competição nesta terça-feira, mas como no Estado de São Paulo a presença de público ainda não está liberada, a CBF deu a opção aos clubes que não pudessem ter público adiarem seus jogos, o que foi aceito por Santos e Bahia.

A liberação do retorno da torcida ao estádio em São Paulo será a partir de 4 de outubro. Outros clubes do estado de São Paulo como Red Bull Bragantino e Palmeiras tiveram seus jogos como mandantes contra Corinthians e Juventude, respectivamente, mantidos sem a presença do torcedor para a 23.ª rodada.