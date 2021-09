Após reunião, prefeito de capital libera 30% de público nos estádios – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 09 (AFI) – Depois de reunião nesta quinta-feira com os clubes e Polícia Militar, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu liberar o retorno do público nos estádios da capital mineira. O prefeito Alexandre Kalil anunciou a permissão de 30% da capacidade total.

Sérgio Coelho, do Atlético-MG, Sérgio Santos Rodrigues, do Cruzeiro, Euler de Araújo, do América-MG, e Samuel Lloyd, da Minas Arena, estiveram presentes na reunião.

Apesar da liberação, a prefeitura afirmou que os protocolos devem ser rigídos, com modelo de Copa do Mundo, restringindo acesso ao entorno dos estádios, por exemplo.

O Atlético-MG deve ter torcida em 28 de setembro, quando enfrenta o Palmeiras pela Copa Libertadores. No Brasileirão, América e Atlético devem ter torcida apenas a partir da 23ª rodada. Na Série B, o Cruzeiro vem enfrentando resistência de outros clubes.