Após sequência fora, América-MG recebe o Flamengo no Independência – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 24 (AFI) – O América-MG tem uma dura missão em seu retorno ao Independência depois de dois jogos seguidos fora. Neste domingo, o time de Vagner Mancini recebe o Flamengo, às 11 horas, em Belo Horizonte-MG, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O saldo na “mini-temporada” em São Paulo foi positivo, com dois empates: 1 a 1 com o Corinthians e 0 a 0 com o São Paulo. Invicto há quatro partidas, o América-MG deixou a zona de rebaixamento e aparece na 16ª colocação, com os mesmos 23 pontos do Juventude, mas na frente pelo saldo de gols (-5 contra -7).

Vagner Mancini não teve muito tempo para preparar o time, que entrou em campo na última quarta-feira, quando empatou sem gols com o São Paulo, em jogo atrasado da 19ª rodada. Os jogadores se reapresentaram na sexta e iniciaram os trabalhos para o confronto contra o Flamengo.

Até pelo pouco tempo de trabalho, o treinador vai apostar na base que enfrentou o São Paulo. O atacante Fabrício Daniel segue cumprindo isolamento após testar positivo para a Covid-19, enquanto Berrío é dúvida por conta de desgaste muscular.

Diagnosticado mais uma vez com um edema ósseo – passou por problema semelhante em 2019 -, o lateral-direito Eduardo é baixa para o restante da temporada. Não foi dado prazo para seu retorno aos gramados.

A provável escalação do América-MG é: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Zárate, Ademir e Felipe Azevedo.