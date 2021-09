Após ser expulso, volante do Sport é parado em blitz da ‘Lei Seca’ e faz profecia – Futebol Interior

Recife, PE, 07 (AFI) – O volante Hernanes teve um começo de semana curioso. Após ser expulso e partir para cima da arbitragem no último domingo, no empate sem gols diante do Athletico, na Arena da Baixada, o jogador acabou sendo parado por uma blitz da ‘Lei Seca’ e aproveitou para profetizar.

“A vida é muito engraçada e irônica. Fui expulso, poucas vezes na minha carreira fui expulso, por problemas de desrespeito à autoridade. E olha o que me acontece… Fui parado na blitz. Só para confirmar o momento profético da semana passada. Aquilo que você interage é aquilo que você vai manifestar na sua vida”, falou o volante.

O jogador não teve problemas ao fazer o bafômetro, uma vez que não havia consumido bebida alcóolica. Ele foi liberado na sequência e continuou o caminho para sua residência. Hernanes contou sobre o ocorrido.

Hernanes não vem tendo uma semana fácil

“Interagi com isso, me rebelei contra uma autoridade. (Depois) estava passando na rua e o cara acena para eu parar. Me reconhece, mas falou que tinha que fazer o teste. Quando a gente está limpo, a consciência está limpa, a gente não teme. Foi coincidência que a polícia me parou? Se chama Lei da Atração, só pode ser. A vida é engraçada”, completou.

BRASILEIRÃO

A situação do Sport está mais complicada do que a vida de Hernanes. O volante está na 18ª posição, com 17 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Bahia, com 21.