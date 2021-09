Após sete dispensas, clube da Série C acerta com ex-Mirassol e mais um – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 29 (AFI) – O Figueirense, após sete dispensas devido à eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro, anunciou, nesta quarta-feira, dois reforços para a Copa Santa Catarina. Trata-se dos xarás Lucas Silva – atacante – e Lucas Veber – lateral.

Lucas Silva estava no Mirassol e chegou a enfrentar o próprio Figueirense no Grupo B da Série C. Aos 27 anos, ele também passou por Tombense, América-MG e Vila Nova. Lucas Veber, por sua vez, tem 25 anos e estava no Atlético Catarinense, além de ter jogado no Hercílio Luz.

Enquanto os dois chegam, o Figueirense já dispensou os laterais Eltinho, André Krobel e Renan Luís, os volantes João Paulo e Alê Santos e os atacantes Diego Tavares e Roberto.

Sem conseguir a classificação à segunda fase da Série C, o Figueirense só tem pela frente a Copa Santa Catarina, onde se encontra na quarta colocação, com quatro pontos em duas partidas. No domingo (03), o time alvinegro recebe o Joinville, no Orlando Scarpelli, pela terceira rodada da Copa Santa Catarina.