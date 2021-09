A ex-BBB Thaís Braz deu uma reformulada na expressão “A fila andou” e resolveu voltar para o ex-namorado que tinha antes do “Big Brother Brasil”. A influencer, que recentemente terminou com Xamã, havia rompido o relacionamento com o “novo antigo boy” para entrar no reality show.

A revelação foi feita pela própria morena através de uma publicação nas redes sociais, onde apareceu de mãos dadas com Lucca Dias. “Meu Coração”, escreveu.

Confira: