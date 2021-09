Após término, Fernando Zor segue ‘rondando’ vida de Maiara, diz colunista

Parece que Fernando Zor ainda não superou o término com Maiara. Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, fontes próximas ao sertanejo revelaram que ele segue acompanhando de perto a vida da cantora, mesmo após o fim do noivado.

“Ele tem perguntado a amigos em comum sobre ela, está sempre querendo saber como ela está e o que anda fazendo”, disse a fonte para o colunista.

No começo do mês, Fernando tinha falado pela primeira vez sobre o término do relacionamento. “Como todo casal, tivemos nossas crises, que acabaram desgastando nosso relacionamento. Acredito que nesse momento seja a melhor decisão pra nós”, disse.