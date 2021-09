Após término, Maiara recebe conselho de Anitta: ‘Ioiô foi feito só para criança brincar’

Após terminar o noivado com Fernando Zor, Maiara, da dupla com Maraísa, apareceu no Instagram ao lado de Anitta, que brincou dando conselhos amorosos à cantora.

Em vídeos, publicados no story da artista, elas aparecem curtindo a noite e dançando.

“Olha quem vai sair comigo hoje? Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive, porque você está vivendo errado. Vamos começar com as regras da vida. Regra um: Ioiô foi feito só para criança brincar, gata. Anota essa”, começou Anitta.