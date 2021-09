Após tropeço em casa, Criciúma quer melhorar a finalização – Futebol Interior

Criciúma, SC, 13 (AFI) – A semana do Criciúma será de trabalho focado na finalização depois do empate sem gols com o Botafogo, no último sábado, no Estádio Heriberto Hülse. O resultado evitou a classificação antecipada à segunda fase da Série C do Brasileiro.

“Tivemos três chances claras de gol, a gente fez o que pôde, os jogadores fizeram uma grande partida, mas a bola não entrou. Temos que trabalhar mais em relação a finalização, não tem outra alternativa para melhorar e fazer os gols”, disse Paulo Baier.

Na quarta colocação do Grupo B da Série C, com 27 pontos, o Criciúma tem dois jogos para confirmar a classificação. A diferença para o Figueirense, quinto colocado, é de quatro pontos.

No próximo sábado, o Criciúma recebe o Mirassol, no Heriberto Hülse, pela penúltima rodada. Antes, porém, o time vai estrear na Copa Santa Catarina. Também em casa, o adversário será o Hercílio Luz, na quarta-feira.

Neste jogo e na segunda rodada, contra o Juventus, o Criciúma será comandado pelo auxiliar Luciano Almeida, pois Paulo Baier tem duas partidas de suspensão para cumprir referente a uma punição no Campeonato Catarinense, de quando era treinador do Próspera.