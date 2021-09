Após vaga do Criciúma, Paulo Baier mostra lado torcedor e pensa em poupar atletas – Futebol Interior

Criciúma, SC, 20 (AFI) – O Criciúma, após três tropeços seguidos, se classificou com uma rodada de antecedência no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o Mirassol por 3 a 0. O técnico Paulo Baier valorizou a vaga e mostrou seu lado de torcedor. O ex-jogador é ídolo do clube e atuou lá entre 1997 e 1998, 2002 e 2003, e 2014.

“Passamos por turbulência, mas sabíamos que íamos melhorar. A tendência é evoluir e crescer no campeonato. Agora entram dois times do Grupo A para a nova fase. (…) É como se eu tivesse sendo torcedor comemorando uma classificação. É um campeonato muito difícil e temos que valorizar o nosso trabalho. Estou muito feliz e satisfeito com o meu rendimento”, ressaltou.

ATLETAS POUPADOS?

Na 18ª e última rodada da primeira fase, o Criciúma visitará o eliminado Figueirense no sábado, às 17 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Paulo Baier pensa em poupar alguns jogadores.

“Agora é descansar e pensar na Copa Santa Catarina. Estamos analisando e devemos poupar jogadores diante do Figueirense na próxima rodada da Série C”, finalizou Baier.

TOMBENSE VENCE SANTA CRUZ!

Antes da rodada final da Série C, o Criciúma jogará pela Copa Santa Catarina na quarta-feira diante do Juventus, pela segunda rodada, às 20 horas, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul.