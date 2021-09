Após vitória em cima do Londrina e retorno ao G4, Avaí confirma que volante testou positivo para Covid-19 – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 29 (AFI) – Apesar de ter vencido o Londrina, na tarde desta terça-feira (28), por 2 a 0, e ter voltado ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí não teve uma boa notícia neste meio de semana. Isso porque, o meia titular Marcos Serrato testou positivo para Covid-19 e irá desfalcar a equipe por algumas rodadas.

A confirmação veio após o teste realizado 24 horas antes da partida contra o Londrina e prontamente ele já foi isolado dos demais companheiros. Agora, o atleta apesar de assintomático está cumprindo quarentena em casa com todo o suporte do Departamento de Futebol do clube.

Substituído por Valdívia contra o Londrina, Marcos Serrato também é baixa certa para pelo menos o próximo compromisso do Avaí na Série B, que acontece neste sábado (02), fora de casa, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h.

Atualmente com 46 pontos ganhos, o time catarinense aparece na quarta posição e não poderá mais ser ultrapassado pelos seus adversários diretos até o fim desta 27ª rodada.