Aposentado é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada

Um aposentado foi preso em Porangatu (GO)suspeito de estuprar a própria filha que teve com a enteada, a qual também foi abusada por ele faz 13 anos. De acordo com informações do G1, o homem confesosu o crime.

“Há anos, ele se casou com uma mulher que já tinha uma filha de outro relacionamento, portanto, enteada dele [aposentado]. Ele abusou sexualmente dessa enteada e teve com ela uma filha, que tem hoje 13 anos, e um filho, que tem hoje 11. Ou seja, ele abusou da enteada e, anos depois, da própria filha que teve com ela também”, relatou o delegado responsável pelo caso ao G1.

A esposa do aposentado foi quem realizou a denúncia. Ele deve responder por estupro de vulnerável.