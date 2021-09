App do Star+ agora também está disponível nas TVs Samsung

A Samsung anunciou ontem (22) que o serviço de streaming Star+ agora tem o seu aplicativo disponível em todos os televisores da marca que foram lançados a partir de 2016 e utilizam o sistema operacional Tizen.

Para realizar a instalação do aplicativo Star+ em seu televisor Samsung, basta seguir os seguintes passos:

Verifique se o televisor está conectado à Internet Entrar na loja de aplicativos Samsung Vá até o icone de pesquisa e digite Star+ Selecione o aplicativo e clique em Download Após o Download realizado, basta acessar com a sua conta ou realizar um cadastro no serviço

“As TVs Samsung possuem as melhores tecnologias de imagem e som do mercado, proporcionando aos consumidores uma experiência imersiva. Por meio desse acordo com a The Walt Disney Company, reforçamos nosso compromisso em oferecer opções de entretenimento variados para toda a família”, afirma Celso Barros, Gerente Sênior de Exibição Visual da Samsung para a América Latina.

O Star+ foi lançado em 31 de agosto no Brasil e traz em seu catálogo o conteúdo da Disney que é destinado para um público mais velho, incluindo os esportes exclusivos da ESPN e diversas séries e filmes que antes eram da Fox e que foram incorporadas após a aquisição dela pela Disney.

Filmes de sucesso como Deadpool (1 e 2), Logan, Kingsman, Com Amor, Simon e Bohemian Rhapsody fazem parte do serviço, além de séries amadas pelo público como Modern Family, Os Simpsons (Todas as 32 temporadas), Futurama e The Walking Dead, essa última inclusive está com exibição exclusiva da 11ª temporada no Star+ para o Brasil, é a primeira vez que uma temporada da série não é exibida em algum canal de televisão em território nacional.

Nós temos um artigo aqui no Mundo Conectado onde trazemos maiores detalhes a respeito do conteúdo encontrado no Star+, lá você também encontra informações sobre valores, condições de assinatura e outros detalhes técnicos do streaming, saiba mais clicando aqui.

Fonte: samsung