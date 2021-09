App PLACAR FI apresenta resultados no seu celular. Clique lá ! – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Foram alguns dias sem os tradicionais resultados e gols do App PLACAR FI. Um prazo necessário para atender todas as exigências do Google e para trocar o sistema de tecnologia.

Mas tudo acabou neste sábado cedo, quando o App PLACAR FI voltou ao normal, podendo levar a milhares de internautas, em primeira mão, resultados das principais competições do Brasil e do Mundo.

Abrindo espaço também para as competições de base, tanto organizadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) como pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além, é claro, de competições das meninas, que estão arrasando.

O mais importante mesmo é que o App PLACAR FI está de volta. Acompanhe e o indique aos amigos para que também possam ficar muito bem informados.