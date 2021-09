Apple chega à marca de 2 bilhões de iPhones vendidos em 14 anos

Sabemos que iPhone 13 já está sendo um sucesso tanto de marketing, com o evento de revelação apresentando enormes repercussões, como de venda, com o modelo esgotado em alguns mercados, mas esse sucesso da empresa é algo que a empresa vem cultivando faz mais de uma década. Isso porque a linha de aparelhos iPhone é uma das mais importantes da história da tecnologia e alcançou a incrível marca de mais de 2 bilhões de unidades vendidas em 14 anos, sendo responsável por 26% de todo o mercado de celulares atual.

Essa conquista é um fruto do trabalho da empresa no desenvolvimento de novos modelos recentemente, como apontado pelo portal WCCFTech, citando informações do analista Horace Dediu da Asymco, essa marca foi alcançada principalmente graças a ela oferecer mais aparelhos diferentes. Anteriormente a Apple vendia apenas um modelo caro, mas com tempo ela expandiu para o lançamento de uma linha sólida com vários aparelhos com preços diferentes, aumentando ainda mais o número de modelos vendidos.

Um ponto importantíssimo para isso foi o lançamento dos modelos SE, que aproveitavam para “reaproveitar peças antigas” e lançar aparelhos mais em conta. Graças a esses planos a empresa chegou no inevitável número de 2 bilhões de unidades vendidas mais rapidamente, mas o que chama a atenção é que a empresa não falou sobre esse feito, nem comemorou ele no lançamento dos novos iPhone 13.



Créditos: Divulgação Apple

Segundo o analista Horace Dediu, a gigante de Cupertino não celebrou esse número absurdo por não achar que iria ser algo que agrade seus consumidores, ela afirma que “há uma dessensibilização quando os números ficam tão grandes. O que acontece depois que você atinge o status de produto mais popular e valioso de todos os tempos? Quanto melhor o mundo pode absorver?”

Mas o que chama a atenção nos números de unidades vendidas pela empresa é o tanto de usuários que ela possui atualmente, ao todo a Apple tem mais de 1 bilhão de usuários ativos de iPhone, o que torna seu ecossistema algo bastante visado por todo mundo. Ao todo ela representa cerca de 26% do mercado mundial de smartphones, sendo responsável por quase 60% dos aparelhos usados nos EUA e 50% no Reino Unido.

Para aumentar ainda mais a força da Apple no mercado, a analista acredita que o iPhone 13 aumentará a necessidade dos usuários em recursos que eles não sabiam que precisavam. “O que torna o iPhone e talvez a Apple especiais é que ele parece oferecer coisas que ninguém pediu, mas que todo mundo quer, ao mesmo tempo em que evita ultrapassar uma dimensão de desempenho que poucos exigem, mas a maioria não usa ”.

