Apple detalha capacidade de bateria do iPhone 13 com aumento em todos os modelos

Semana passada finalmente fomos apresentados aos novos iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, no evento a Apple deu diversas promessas como um desempenho até 50% maior de CPU e uma maior carga de bateria. Entretanto, a empresa não deu as especificações da bateria dos novos smartphones, citando apenas o maior tempo de vida útil, mas um novo documento da empresa revelou essas informações, citando um aumento de capacidade de bateria em todos os aparelhos da série iPhone 13.

Os dados foram publicadas pela própria Apple no Chemtrec, dando diversas informações sobre os aparelhos dela e da Beats. Geralmente com novos lançamentos de smartphones as fabricantes alcançam um ganho na vida útil da bateria através de melhorias na eficiência, mas a gigante de Cupertino, além dos avanços do A15 Bionic, também trouxe células de bateria maiores dentro dos aparelhos.

Dentre as melhorias, a que mais se destaca é a do iPhone 13 Pro Max, que agora possui uma bateria com aproximadamente 4.373 mAh, um aumento de 18,5% se comparado ao seu antecessor. Claro que esse aumento expressivo é para aguentar os recursos presentes no aparelho topo de linha, como a tela com uma alta taxa de atualização, mas mesmo assim a Apple afirma que o modelo é capaz de ficar reproduzindo vídeos por até 28 horas sem acabar a carga.

Telefone Classificação Wh MAh aproximado Aumento em relação ao modelo de 2020 iPhone 13 mini 9,34 2.438 9% iPhone 13 12,41 3.240 15% iPhone 13 Pro 11,97 3.125 11% iPhone 13 Pro Max 16,75 4.373 18,5%

O modelo 13 Pro apresentou um ganho de 11% na capacidade da sua bateria, vindo com um total aproximado de 3.125 mAh. Quem apresentou o menor aumento de todos foi o iPhone 13 Mini, que tem uma capacidade 9% maior que o anterior, possuindo uma bateria de 2.438 mAh.

Mesmo não apresentando um aumento expressivo na capacidade de sua bateria, esses 9% podem aumentar bastante a vida útil do aparelho, isso porque ele tem menos recursos que os modelos Pro. Mas quem pode se beneficiar bastante é o modelo básico, o iPhone 13 agora vem com uma bateria de 3.240 mAh, que é 15% maior que a do seu antecessor, prometendo ficar até 2,5 horas a mais ligado que o modelo anterior.

