Appstore da Amazon é listado oficialmente na Microsoft Store

Um dos recursos mais aguardados do Windows 11 é o suporte nativo para aplicativos Android, mas a Microsoft já anunciou que isso não vai chegar junto com o lançamento do novo sistema operacional, chegando apenas em 2022. Desde então não tivemos muitas novidades sobre isso, mas agora finalmente parece que as coisas estão andando, isso porque uma versão de testes da Appstore da Amazon finalmente apareceu cadastrada na Microsoft Store.

Não foram dadas muitas informações sobre o funcionamento da loja de aplicativos Android no Windows na pagina do programa, mas ao menos é possível ver ela cadastrada e disponível para baixar na loja da gigante de Redmond. Atualmente os usuários têm que resgatar um código para conseguir ter acesso ao programa, além disso, a descrição do programa deixa explícito que ele está sendo usado apenas “para fins de teste”, então possivelmente apenas funcionários da Amazon estão conseguindo acessar a loja da apps Android atualmente.

Apesar de ser apenas um cadastro da Appstore na Microsoft Store, essa novidade é a primeira que temos sobre esse recurso desde o anúncio oficial do Windows 11. Desde então a Microsoft, supostamente vem encontrando problemas em conseguir integrar as lojas, sendo esse um dos principais motivos para o adiamento do recurso para apenas o ano que vem.



Como apontado pelo portal XDA-Developers, apesar de estar cadastrado na loja atualmente com recomendação para computadores com processadores ARM, ARM64, x64 e x86, com no mínimo 8 GB de RAM e um sistema operacional com Windows 10 versão 22000.0 ou superior, esses com toda certeza não serão os requisitos para poder rodar a loja da Amazon no Windows. Isso porque o Windows 10 não terá suporte para esses aplicativos e, a partir do Windows 11, o sistema não terá uma versão com processadores de 32 bits.

Mas essa listagem da loja de apps mobile no sistema operacional pode significar que o teste público do recurso finalmente pode estar chegando, fazendo com que não demore muito para a gente ter uma ideia de como vai funcionar o Android no Windows 11.



De qualquer forma, os usuários que não precisam ou não querem usar essa novidade já poderão atualizar o sistema operacional no dia 5 de outubro deste ano, que será quando a Microsoft lançará o Windows 11. Quem pretende usar a Appstore da Amazon no novo sistema infelizmente terá que aguardar até o ano que vem para isso, ou pode se inscrever no Windows Insider para testar a novidade “nos próximos meses”.

