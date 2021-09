Aprenda a receita de fraldinha ao molho de madeira para o almoço do final de semana

Final de semana chegando e muita gente procura uma receita diferente para o almoço em família. Essa receita do chef Edu Guedes é perfeita para esse tipo de ocasião, já que rende seis porções. Confira:

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga de ervas

Fraldinha: tempere a fraldinha com sal a gosto e manteiga de ervas.

Fraldinha no forno: coloque a carne temperada em uma assadeira e regue com o vinho e cubra com papel alumínio. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200ºC por 30 minutos. Retire o papel alumínio e volte ao forno até dourar.

Fraldinha na panela: tempere a carne com sal a gosto. Em panela antiaderente, doure a carne no azeite, despeje o vinho. Quando o vinho secar, coloque um pouco de água. Reponha com mais água quando necessário e repita esse processo até que fique cozida.

Caldo de carne: em uma assadeira, coloque os pedaços de osso com a salsa e o alecrim. Leve em forno pré-aquecido a 200ºC por 1 hora ou até que fiquem dourados. Retire os ossos, coloque-os em uma panela com 2 litros de água. Deixe em fogo médio durante todo o processo. Com a assadeira dos ossos ainda quente, coloque a cachaça e o vinho madeira e mexa com uma colher até desgrudar o fundo. Coe e reserve. Em uma panela refogue o alho poró, a cenoura, o tomate, o salsão e a pimenta no azeite. Acrescente aos poucos a água que está fervendo com os ossos e coloque também o caldo da assadeira. Deixe fervendo em fogo baixo.