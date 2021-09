Aproveite o feriadão: confira eventos para final de semana em Salvador, online e off

O feriadão de sete de setembro está batendo na porta e você ainda não sabe o que fazer? O portal iBahia reuniu as principais atrações, online e presencial, para que diversão fique garantida para o seu final de semana. A lista conta com eventos para todos os gostos, desde espaço temáticos para crianças até espetáculos online. Para os eventos presenciais, constam os protocolos de segurança em razão da pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar que Salvador segue na fase verde devido à diminuição do número de casos de covid-19, o que significa que bares, restaurantes, museus e teatros já estão abertos ao público. Relembre quais eventos já estão em funcionamento na capital baiana. Confira a lista e curta sem moderação: SEXTA, 03 DE SETEMBRO

Espaço temático infantil da Turma da Mônica – Super Força HQ Turma da Mônica

Local: Praça central de evento do Shopping Paralela

Quanto: A partir de R$ 20 (15 minutos)

Para evitar a disseminação do coronavírus, o Shopping Paralela está cumprindo os protocolos de cuidado e segurança, como controle de acesso à atração, disponibilização de álcool em gel e higienização do espaço. Além disso, o centro de compras realiza a aferição de temperatura, exige o uso de máscara, tem marcação no piso e nos elevadores, indicando o distanciamento social, disponibiliza totens e dispensers de álcool em gel em locais estratégicos e o estacionamento está com emissão automatizada de tickets, funcionando com sensor de presença.

Festival Gastronômico – Homenagem à Eliana Kertész

Horário: 12 às 22h (almoço e jantar)

Restaurantes Participantes: Mariposa, Paris 6, Farid, Pereira Café e Outback

Quanto: R$ 46,90 cada prato (novos pratos)

Para garantir a segurança dos consumidores e colaboradores, o Festival Gastronômico do Shopping da Bahia segue todos os protocolos determinados pela Prefeitura de Salvador para bares e restaurantes, entre eles o uso obrigatório de máscaras, exceto durante as refeições; aferição da temperatura dos colaboradores, prestadores de serviço e clientes; afastamento mínimo de 1,5m entre as pessoas e distância mínima de um metro em relação ao expositor em que estiverem dispostos os alimentos.

Paralela Gastrô – Circuito gastronômico

Restaurantes Participantes: Pereira Café, Rei do Pirão, Mariposa, Cazolla, Australia Steak House, Baby Beef Express, Carambola, Companhia do Churrasco, Coxa Coxinha, Divino Fogão, Vivenda do Camarão, Formaggio, Croasonho, Kamigos, Meu Chapa, Oriente Fast, Restaurante Portal da Bahia, Sal e Brasa, Spoleto, Subway, Wikipoke, Perini, Havanna, Doce Gelato, Rei do Mate, Villa Açaí, Seven Wonders Café, DuckBill, Sr Brownie e Oxe Sorvete.

Quanto: Entre R$ 9,90 e R$ 44,90

Para evitar a disseminação do coronavírus, o Shopping Paralela está cumprindo os protocolos de cuidado e segurança, como controle de acesso à atração, disponibilização de álcool em gel e higienização do espaço. Além disso, o centro de compras realiza a aferição de temperatura, exige o uso de máscara, tem marcação no piso e nos elevadores, indicando o distanciamento social, disponibiliza totens e dispensers de álcool em gel em locais estratégicos e o estacionamento está com emissão automatizada de tickets, funcionando com sensor de presença.

Mostra audiovisual – Videocriação em Galícia: uma cartografia

Foco Ignacio Pardo (1984-2004)

Exposição em tributo a Ariano Suassuna – ‘SUASSUNA, uma estrela no mundo’

Onde: ME Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, n. 6, Santo Antônio Além do Carmo

Seguindo o “Protocolo Setorial” da Prefeitura de Salvador, o ateliê funciona com 30% da capacidade máxima para visitações simultâneas. Após a aferição de temperatura, o visitante pode explorar o vernissage, mantendo o distanciamento social de 1,5m, com a permanência de até 1h sob utilização de máscara protetora durante toda a exposição. A higienização do local é feita antes e após o encerramento do horário de visita.

Hype Bar – Show de Forró do Tico

Local: Hype Bar – Vila Jardim dos Namorados Medidas: Comprovação de vacinação, apenas clientes sentados, circulação com máscara e oferta de álcool em gel.

Show Online – Show Formidable, por Cris d’Ávila

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Hype Bar – Show de Guga Meyra e banda DH8

Local: Hype Bar – Vila Jardim dos Namorados Medidas: Comprovação de vacinação, apenas clientes sentados, circulação com máscara e oferta de álcool em gel.

Show Online – Espetáculo Devir Gazela, por Rafael Bulhões

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Compras no site Showlidariedade – Noite de comédia e cidadania Horário: 20h Onde: Espaço Boca de Brasa – Mercado Municipal de Cajazeiras Quanto: 2kg de alimento (por ingresso) Medidas: Aferição de temperatura, álcool em gel e plateia reduzida.

Hype Bar – Sonzeira Hype: Show de DJs Techin, TsanT, Affter, Karpa, Belov, Frontline e Paredão Funk Tech

Local: Hype Bar – Vila Jardim dos Namorados Medidas: Comprovação de vacinação, apenas clientes sentados, circulação com máscara e oferta de álcool em gel.

Show Online – Espetáculo Devir Gazela, por Rafael Bulhões