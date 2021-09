Há 50 anos no mercado, a Apsen recruta jovens para preenchimento de 62 vagas de emprego. A farmacêutica 100% brasileira, que acredita em talentos, tecnologia e pesquisa para oferecer o melhor em medicamentos para seus clientes, está em busca de novos talentos para seu programa de jovem aprendiz.

Para concorrer, é preciso ter entre 15 e 22 anos e estar cursando o ensino fundamental ou médio. Os interesados também devem ter disponibilidade para atuar 4 horas diárias, divididas entre atividades práticas e teóricas, na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo (SP). É importante, ainda, não ter sido jovem aprendiz anteriormente em outra empresa.

Com o objetivo de ampliar o alcance e atrair jovens em situação de vulnerabilidade e pertencentes a minorias, a empresa fez parcerias com diversas ONGs que desenvolvem projetos de capacitação e empregabilidade.

Os selecionados atuarão nas áreas administrativa, comercial, industrial e técnica e terão um contrato de trabalho com duração de 16 meses. Além de salário compatível com o mercado, no valor de R$ 1162,00, e auxílio transporte, a Apsen conta com alguns outros benefícios, como participação lucros e resultados (PLR), plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, cartão farmácia, vale alimentação e restaurante na companhia.

Ainda, como parte do programa, os jovens aprendizes participarão de cursos de qualificação adicionais aos exigidos pelo programa, com foco nas rotinas do trabalho, conhecimentos de informática, educação financeira e inteligência emocional.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa deverão se cadastrar até o dia 22 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo site do programa ou pela plataforma TAQE, tanto no portal quanto pelo aplicativo.

O processo seletivo será dividido em etapas, sendo inscrição e preenchimento dos testes de perfil para “match comportamental”, gravação de vídeo de apresentação, entrega de desafio com impacto na sociedade e entrevista final com gestor futuro.