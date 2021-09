Árbitro relata expulsão, socos e gás de pimenta em confusão entre jogadores de Cruzeiro e CSA – Futebol Interior

Belo Horizonte – Não passou impune a confusão com direito a troca de socos e gás de pimenta logo após a vitória do CSA por 2 a 1 para cima do Cruzeiro neste domingo, na Arena Independência, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza relatou que expulsou o lateral Cristovam, do time alagoano, e o volante Adriano, da Raposa.

“Informo que após o término da partida, devido ao fato das expulsões já relatadas em campo próprio, houve tumulto generalizado envolvendo atletas de ambas as equipes iniciado nas imediações do campo de jogo, com continuidade na entrada do vestiário da equipe visitante e no estacionamento do estádio. Esclareço que houve a necessidade da intervenção do policiamento com a utilização de spray pimenta. Não houve possibilidade de identificar nenhum outro atleta envolvido”, relatou o árbitro em súmula.

Sobre a expulsão de Adriano, falou: “Expulso após o término da partida por correr em direção ao atleta n* 02 da equipe visitante, senhor Cristovam Roberto Ribeiro da Silva dando socos e empurrões no mesmo, com isso provocando um tumulto generalizado. Informo que não foi possível apresentar no campo de jogo o cartão vermelho para o atleta referido, devido ao tumulto ocorrido.”

O jogo entre Cruzeiro e CSA terminou com muita confusão

Já sobre Cristovam: “Expulso depois do término da partida por, após ser atingido com socos e empurrões pelo adversário de n*15 Adriano Firmino dos Santos da Silva, revidou com socos e empurrões este mesmo adversário gerando um tumulto generalizado. Por este motivo não foi possível apresentar no campo de jogo o cartão vermelho para o atleta referido.”

Em campo, o árbitro ainda expulsou Rafael Sóbis por reclamação: “Por insistir reclamando contra as decisões da arbitragem de maneira ostensiva e desrespeitosa, dizendo as seguintes palavras com o dedo em riste: ‘Não foi porra nenhuma mesmo’.”

CONFUSÃO

A confusão aconteceu logo após o apito final. Jogadores de ambos os times trocaram socos e a polícia precisou intervir com gás de pimenta. Os jogadores criticaram a atitude do policial, dentre eles, Giovanni, que chamou o mesmo para briga em pleno estacionamento do Independência. O destemperamento do time do Cruzeiro chamou muita atenção.