Árbitro relata provocação de dirigentes do Uberlândia; goleiro atrasa jogo por usar uniforme errado – Futebol Interior

Uberlândia, MG, 13 (AFI) – Dois fatos curiosos foram apontados pelo árbitro Thiago Lourenço de Mattos durante o empate por 1 a 1 entre Uberlândia e Nova Mutum, no Parque do Sabiá, pela partida de ida da Segunda Fase.

O árbitro relatou em súmula algumas provocações vindas de dirigentes do Uberlândia em direção ao Nova Mutum. Thiago Lourenço ainda levantou uma situação inusitada envolvendo o goleiro Rafael Roballo, que foi a campo com uniforme incompleto.

Dirigentes do Uberlândia perderam a linha

Sobre as provocações, o árbitro disse: “Informo que ao término do jogo foram identificados pelo delegado da partida: o senhor Leonardo Fernando de Melo Ribeiro, o setor Luis Felipe Nunes Soares, assistente de logística, e o senhor Felipe de Santana Garcia, administrador, todos da equipe do Uberlândia. Eles não tiveram comportamentos adequados a sua função, com provocações direcionados a equipe do Nova Mutum.

​Já sobre o goleiro: “Atraso no início da partida devido ao goleiro da equipe do Uberlândia ter que corrigir o seu equipamento de jogo, colocando os meiões.”

JOGO DE VOLTA

Nova Mutum e Uberlândia se enfrentam novamente no próximo domingo, às 16h, no Valdir Doilho Wons