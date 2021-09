Arthur Aguiar comenta em foto de Mayra Cardi e fãs imploram: ‘Volta’

Arthur Aguiar chocou a web ao comentar com muita paixão em uma publicação de Mayra Cardi, nesta quarta-feira (8).

O casal está separado desde maio de 2020 e a resposta do ator em uma foto no Instagram da ex-BBB surpreendeu bastante.

“Amo essa Primavera do meu quintal… Amo flores, mas amo flores vivas no seu lar, terra… Qual sua flor preferida?”, escreveu Mayra na legenda.

O galã disse nos comentários: “Você”, com um emoji de coração. Os fãs não perderam tempo e já se animaram com a possibilidade da volta do casal. “Volta”, implorou uma seguidora.