Arthur Picoli cita ‘energia caótica’ no grupo do ‘BBB’ e fãs suspeitam de indireta à Bil

O ex-BBB Arthur Picoli comentou no Twitter sobre a “energia caótica” que se instalou no grupo do WhastApp dos ex-participantes do BBB 21 nesta quinta-feira (9). Como nesta quinta também foi o dia em que Arcrebiano, o Bil, foi anunciado no elenco de ‘A Fazenda’, alguns seguidores apontaram uma suposta indireta do crofissiteiro para ele.