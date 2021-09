Artilheiro da segunda do Paranaense, Vandinho vibra com boa fase – Futebol Interior

Francisco Beltrão, PR, 16 (AFI) – O início do atacante Vandinho no União Beltrão foi melhor que o esperado. O jogador revelado pelo Figueirense marcou três gols nas quatro primeiras partidas que disputou pelo novo clube e é o artilheiro da Segunda Divisão do Paraná. Feliz pela ótima fase, o gaúcho crê que fez uma boa escolha.

“Muitas vezes o atleta vai para um time e acaba não dando “liga”. Fico satisfeito por ter me adaptado tão rapidamente aos meus novos companheiros. A consequência disso é o meu ótimo desempenho dentro de campo” disse.

FOCO NO ACESSO

O União Beltrão ocupa neste momento a terceira posição da competição estadual. Com uma ótima passagem por outro clube do estado, o Operário Ferroviário, Vandinho tem a expectativa de deixar seu nome marcado também no União Beltrão.

“Nossa meta é alcançar o acesso. Se conseguirmos isso, com certeza estaremos entrando para a história da agremiação, o que é sempre um orgulho para todo jogador” definiu.