Artilheiro da Série D com 13 gols, atacante da Caldense-MG entra na mira de time do Brasileirão – Futebol Interior

Poços de Caldas, MG, 05 (AFI) – A Caldense-MG pode ter um grande desfalque para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque o artilheiro do time e do campeonato com 13 gols, Gabriel Santos, entrou na mira do Ceará e pode ter feito seu último jogo pelo time mineiro neste domingo.

Com 13 gols em 14 jogos, Gabriel Santos é maior artilheiro entre as quatro divisões nacionais, além de já entrar no Top 20 da história da Caldense.

A Caldense informou que soltará uma nota oficial sobre jogador nesta semana, mas não confirmou a negociação nem em que moldes ela acontecerá.

Neste domingo, a Caldense perdeu por 2 a 1 para o Rio Branco-ES e finalizou a primeira fase em quarto lugar do Grupo A6 com 21 pontos. Na segunda fase, início do mata-mata, enfrenta a Aparecidense-GO, líder do Grupo A5, em dois jogos.