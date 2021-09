Artilheiro do Brasileirão convida Daniel Alves para jogar no Bahia – Futebol Interior

Salvador, BA, 15 (AFI) – Sem clube desde que deixou o São Paulo, o lateral-direito Daniel Alves tem recebido investidas de clubes do Brasil e do Mundo. Nesta quarta-feira, o artilheiro do Brasileirão, Gilberto, foi às redes sociais e convidou o jogador a vestir a camisa do Bahia.

Dani Alves usou seu perfil na rede social Instagram para valorizar sua carreira com apenas sete clubes. Além disso, o jogador também escreveu que sempre foi inspiração para muita gente, nunca com o intuito de gerar sentimentos ruins nos outros.

Diversos jogadores ‘brothers’ do lateral comentaram na publicação, um deles foi Gilberto. O atacante comentou a seguinte frase: “Bahiaaaaaaaaaa boraaaaaaaaa”, numa espécie de convite para vestir a camisa do tricolor baiano ainda neste ano.

Acontece que o torcedor baiano não se animou muito com a ideia. Tanto é que o próprio Daniel Alves comentou na postagem sobre a negativa dos nordestinos.

Aos 38 anos, Daniel Alves foi revelado no Esquadrão de Aço e logo foi vendido ao Sevilla, da Espanha. De lá foi defender o Barcelona, onde ganhou ainda mais destaque mundial. Depois ainda jogou por Juventus e PSG antes de retornar ao Brasil para defender o São Paulo.

Em meio a esta especulação, o Bahia volta a campo no sábado para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O time é apenas o 15º colocado, com 22 pontos ganhos.

CONFIRA A POSTAGEM COM O CONVITE DE GILBERTO: