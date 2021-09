Artilheiro e destaque no Paraguai, atacante pode vir jogar no Brasil em 2022 – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) -No Campeonato Paraguai Divisão Intermediária, um jogador vem chamando atenção. Trata-se do atacante Alex Arce, de 26 anos, além de destaque na competição é grande artilheiro da sua equipe o Sportivo Ameliano com 20 gols marcados. O jogador também é vice artilheiro do campeonato ficando atrás de Digno Gonzáles do Atlético 3 de Febrero que tem 21 gols.

O atacante vem disputando a Divisão Intermediária do Paraguai e a Copa Paraguai no qual Sportivo Ameliano conquistou uma vitória por 2 a 1 diante do Independente e avançou para as oitavas de final. Já no campeonato nacional a equipe ocupa a 7ª posição com 43 pontos a mesma pontuação que o quarto colocado 3 de Febrero. E na última rodada vitória diante do General Dias por 2 a 0 com um gol de Alex Arce que chegou a marca de 20 gols na competição.

TRAJETÓRIA

Revelado pelo Cerro Porteño o atacante de 1,89 m de altura foi artilheiro em todas as categorias desde sub 15 ao sub 20, subiu para o profissional e fez sua estreia no clássico Paraguai diante do Olimpia. Mas após três jogos como profissional acabou rompendo o ligamento cruzado e teve que operar, ficou 8 meses sem jogar e ao retornar foi emprestado ao Rubio Ñu para disputa da Divisão Intermediária marcando 08 gols em 15 jogos.

Retornou ao Cerro Porteño onde acabou seu contrato e assinou vínculo com Sportivo Ameliano seu atual clube é titular absoluto. Na competição jogou 14 jogos e anotou 20 gols e é um dos grandes nomes no futebol Paraguai, o staff do atleta por intermédio de seu empresário Miguel Gareppe, prepara a migração do atleta para o futebol brasileiro na próxima temporada.

“Já estamos em conversas com alguns clubes principalmente aqui no Brasil, o Kanu é um goleador nato e sabe jogar sem a bola também, muito trabalhador e útil ao time e certamente para o próximo ano teremos o prazer de ver ele jogar aqui no nosso futebol”, disse empresário Miguel Gareppe.

INSPIRADO EM CRAQUES

O empresário do atleta Miguel Gareppe já vem conversando com alguns clubes no Brasil com a possibilidade de Alex Arce jogar no futebol brasileiro na temporada 2022 e essa perspectiva deixa o jogador empolgado.

“Jogar no Brasil, terra de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e outro craques do futebol mundial é um sonho e estou trabalhando firme e espero que no ano que vem eu possa realizar este sonho”, disse atacante Alex Arce.