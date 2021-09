As Bitcoins: tópico de Atualidades

Atualidades: as Bitcoins

Você sabe o que são as bitcoins?

Certamente você já ouviu falar nesse termo. Isso porque, as bitcoins estão extremamente em alta nos dias atuais.

Assim, é muito provável que você vá encontrar, dentro das suas provas, um tema de redação ou uma questão de atualidades que aborde esse tema de alguma forma.

Dessa maneira, para que você se prepare de forma adequada, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber para entender um pouco mais sobre as bitcoins.

As Bitcoins: introdução

As bitcoins foram criadas no ano de 2008 e oficialmente apresentadas ao público em 2009. Hoje elas existem às dezenas mas, a chamada Bitcoin foi a primeira que surgiu no mundo com esse nome.

Atualmente, a bitcoin é considerada a principal criptomoeda, ou seja, moeda virtual, de todo o mundo.

As Bitcoins: origem

Satoshi Nakamoto é o pseudônimo utilizado por um desconhecido que foi o primeiro a publicar uma espécie de manual de nove páginas para explicar o projeto que tinha em mente: esse se referia justamente às bitcoins.

O manual foi publicado no ano de 2008 e a apresentação do mesmo e das bitcoins aconteceria no ano de 2009. Na ocasião, foi demonstrado que a nova moeda iria funcionar na intermediação de transações, funcionando sem depender de qualquer governo, banco ou instituição.

As Bitcoins: valorização

As bitcoins surgiram com um valor nulo. Porém, um rápido processo de valorização ocorreu e, em pouco tempo, essas criptomoedas se tornaram extremamente valiosas.

Nos dias de hoje, uma bitcoin pode atingir o valor de mais de 200 mil reais.

A grande valorização da criptomoeda está vinculada ao fato de que existe uma quantidade limitada de bitcoins. Isso porque, o projeto inicial da criação da bitcoin permite que existam somente 21 milhões no mundo.

As Bitcoins: desdobramentos

A idealização de Satoshi deu certo e foi copiada por dezenas de outros idealizadores, que utilizaram os mesmos fundamentos das bitcoins para criar as suas próprias criptomoedas.

Dessa forma, dezenas de novas “bitcoins”, com as mais variadas denominações e sob os mais diferentes nomes, foram criadas, cada qual com seus modos de comercialização e cotações diferentes.