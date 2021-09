Assaí Atacadista oferece mais de 280 vagas de emprego na Bahia

O Assaí Atacadista, rede de supermercados, está com 284 vagas de emprego abertas. As vagas são para funções operacionais, técnicas e de liderança. Como medida de prevenção contra a Covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line. Em relação aos benefícios, a empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira. em todo o país.

Entre os cargos disponíveis estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, auxiliar de açougue, entre outras. Também são oferecidas vagas para PCDs.

Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF e contar com o número de telefone e endereço de e-mail atualizados. Vale ressaltar que as vagas são para o município de Barreiras, no extremo oeste baiano. As oportunidades são para a primeira unidade da rede na cidade, localizada na avenida Cleriston Andrade, no bairro de São Miguel.

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site da empresa até o dia 29 de outubro.