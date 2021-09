Associação Nacional de Clubes pede no STJD proibição de jogos com público na Série B – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Na última sexta-feira, a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) protocolou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma liminar pedindo a proibição de torcida em todos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B.

“A ação visa manter a integridade, o equilíbrio técnico e a paridade de armas na competição e cumprir, fielmente, as decisões tomadas pelos próprios clubes junto à CBF”, disse Francisco José Battistotti, presidente da ANCF e do Avaí.

Segundo aprovado nos conselhos técnicos da Série B, os jogos seriam disputados sem público até a mudança das determinações por parte das autoridades sanitárias, quando seria convocado um Conselho Técnico extraordinário e específico para a deliberação sobre o tema, já marcado para o próximo dia 17.

Ainda, segundo os argumentos apresentados pela ANCF, a alteração da decisão dos conselhos técnicos é um descumprimento ao Regulamento da entidade de administração do desporto (CBF) em desfavor da igualdade de direitos e deveres junto às instituições.

E AGORA?

O Cruzeiro é o único clube que contou com o apoio da torcida na Série B do Brasileiro. Isso aconteceu na 20ª rodada, contra o Confiança, no Mineirão, e neste sábado, contra a Ponte Preta, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 23ª rodada. Foram duas vitórias por 1 a 0.

Na próxima quinta-feira, o Cruzeiro recebe o Operário, novamente na Arena do Jacaré, pela 24ª rodada da Série B, e espera ter mais uma vez a presença do público.

No entanto, Goiás, Vila Nova e Confiança entraram no STJD para terem torcedores em suas partidas depois de receberem o aval das prefeituras municipais – Goiânia-GO e Aracaju-SE.